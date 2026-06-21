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Greenwood a rate. Spunta l'ex Watford in attacco

Cambia colore la telenovela Greenwood. E arrivano novità importanti. Nelle ultime ore sarebbe arrivato l’ok definitivo dei Friedkin per l’acquisto dell’inglese. Con una formula particolare: il giocatore verrebbe acquistato a rate. Chi invece potrebbe arrivare non come stella, ma come alternativa, è Davis. L’inglese resta un’idea per il ruolo di vice Malen. Per ora è solo una suggestione. Ma rischia di diventare qualcosa di più. Restano però diversi fattori che complicano l’operazione. E tra questi c’è Zaniolo. La Roma, comunque, ha altre priorità. A partire dai rinnovi. Quello di Mancini è sul tavolo. E lo stesso giocatore ha già espresso la sua posizione. Per Dybala, invece, manca sempre meno alla definizione. Sul fronte mercato, Koné aspetta la Premier . E Molina si allontana sempre di più dalla Roma.

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