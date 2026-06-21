"È stata un’annata straordinaria con alti e bassi, ma in un campionato lungo è normale. Ci mancava la Champions League: da sette anni arrivavamo sempre a un passo". Gianluca Mancini è tornato a parlare della stagione appena conclusa in occasione di un torneo di beneficienza per l'anniversario della morte di Mattia Giani, calciatore scomparso per un malore il 15 aprile 2024. Queste le sue parole a Sky Sport: "È il coronamento del lavoro di questo gruppo: aver espresso il nostro gioco, essere arrivati a un bellissimo terzo posto e poter giocare la Champions League il prossimo anno. Dopo la partita di Verona mi sono subito immaginato la musichetta della Champions che sentirò e tutti gli stadi che vedremo. Sono felicissimo e non vedo l’ora di godermi queste sensazioni". Emozioni indescrivibili per una qualificazione guadagnata sul campo nell'ultima partita della stagione.

Poi, parlando dei dialoghi per il rinnovo di contratto: "Le trattative sono in corso, sto aspettando. Guardate che sorriso che ho, sono sereno (ride, ndr). Ci sono gli addetti ai lavori, il mio procuratore, io stesso e la società: stiamo parlando e continuiamo a farlo. Sto aspettando delle risposte, durante l'anno mi sono concentrato sulle partite, e vedremo cosa succederà". Infine, sul Mondiale in corso e sull'esclusione dell'Italia: "Non riesco a vedere le partite, fa troppo male non esserci. Non mi piace parlare troppo, ma se per tre volte non ci siamo qualificati, il problema non riguarda solo i giovani, i settori giovanili o gli allenatori, come sto sentendo dire in giro. È un problema più grande. Speriamo che negli anni, con i ragazzi giovani che abbiamo, possiamo tornare a essere protagonisti al Mondiale".