Il futuro di Angelino è tutto da scrivere. Lo spagnolo è stato una delle delusioni dell’ultima stagione giallorossa. Complice il lungo stop, non è riuscito a dare il contributo sperato in quella che è stata una stagione da Champions. Ora Gasperini guarda altrove. Vorrebbe profili diversi sulla fascia. Più efficienti, integri ed esplosivi. Caratteristiche che non sembrano combaciare con quelle dell’ex Lipsia. Angelino, però, non vuole arrendersi. Vorrebbe esserci al ritiro estivo. Vuole dimostrare di poter dare ancora una mano alla Roma. Il club, nel frattempo, ascolta le offerte. E tutte arrivano dalla Spagna. Nessun altro Paese. Solo squadre iberiche. Il pressing più forte è quello del Deportivo La Coruna, tornato nella Liga dopo tanti anni. Angelino non sarebbe contrario a un trasferimento in Galizia. Più defilato il Betis. Ma ora c’è anche un altro club. Sempre dalla Spagna. Si tratta - come riporta Transferfeed - dell’Espanyol, già rifiutato dal giocatore a inizio giugno. Adesso ci riprova. Il futuro dello spagnolo resta un rebus. A Roma sta bene. E vorrebbe giocarsi le sue carte con Gasperini. Ma se dovesse arrivare l’offerta giusta, la dirigenza giallorossa non ci penserebbe troppo. E le strade potrebbero separarsi.