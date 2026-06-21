La Roma deve mettere un punto su due questioni: rinnovi e plusvalenze. Poi si penserà al calciomercato vero. Quello che porta innesti importanti per una stagione da Champions. L’obiettivo numero uno è chiaro. È inglese e si chiama Mason Greenwood. Il vero regalo per Gasperini. Ma non sarà l’unico. Arriveranno anche altri acquisti - meno onerosi - ma sempre funzionali al gioco del tecnico piemontese. Si lavora per portare a Roma un “nuovo” Wesley. Non un clone, ma un esterno adatto ai suoi principi. Angelino non convince. Celik è più un jolly che un titolare fisso. Per questo gli occhi sono su Molina dell’Atletico Madrid.

L’argentino conosce già l’Italia. Tre stagioni all’Udinese prima del salto in Spagna. Ora il richiamo del Belpaese si fa sentire. Soprattutto quello della Roma. A Trigoria è un’idea che sta prendendo corpo. Ma resta una pista complicata. L’Atletico Madrid ha una posizione chiara. Il giocatore non è in vendita. E, in caso di apertura, si partirebbe da circa 30 milioni. Poi ci sono due variabili: Mondiali e Simeone. La Coppa del Mondo con la sua Argentina può alzare il prezzo. E il tecnico argentino, comunque, non vorrebbe privarsene facilmente. Anche perché al momento il mercato non offre tante alternative. Per questo l’Atletico non apre. La strada per Molina resta in salita. Ma nel mercato tutto può cambiare. La Roma osserva. Ma serviranno soldi. E anche tanti.