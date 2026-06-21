Ryan è intervenuto per sbloccare l'operazione legata all'inglese dell'OM, ma la Roma non si arrende neanche per il terzino dello Strasburgo
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Lo sprint per Greenwood, il pressing per Moreira. I Friedkin puntano a costruire una Roma formato Champions. Ryan è intervenuto per sbloccare l'operazione legata all'inglese dell'OM, dando l'ok alla nuova offerta che prevede un acquisto rateizzato. La Roma non si arrende nemmeno per il terzino Moreira che lo Strasburgo valuta 40 milioni. Lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. L'alternativa è Molina.
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