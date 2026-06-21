Neil El Aynaoui è l'unico giallorosso ad aver disputato tutti i minuti delle prime due partite del Mondiale - e non può essere un caso. Dopo il centrocampo del suo Marocco, nei prossimi mesi l'ex Lens ha intenzione di prendersi anche quello della Roma convincendo finalmente Gasperini a puntare su di lui. Non è esclusa la partenza di Manu Koné (seguito da Arsenal, Tottenham e Chelsea), ma in ogni caso i giallorossi avranno bisogno di trovare nuove soluzioni per la mediana e un futuro titolare potrebbe già essere a Trigoria.

Dinamismo, recuperi e duelli: così è decisivo col Marocco

Ha undiverso dagli altri, unae una falcata che spesso gli permettono quasi di essere indel campo contemporaneamente. Unadatto al calcio difatto die squadre che spesso si allungano e lasciano metri di spazio a centrocampo. Neil è ilin grado di svolgere lead alto livello, anche se finora lo ha mostrato davvero poco se non contro il(primo gol in Europa) e il(gol e assist). Con il Marocco gioca sempre in un centrocampo a due, ma con accanto uncomein grado di impostare anche sotto pressione. Tanta, garra e una capacità dirara anche per giocatori di quel livello: è nelladei centrocampisti del Mondiale per(15) e(16). Anche contro la, dove è stato il migliore in campo dopo Saibari (autore del gol vittoria), ha giocato praticamentedominando controe Ferguson.

La sua heatmap contro la Scozia (11,5 km percorsi)

A Roma tanti alti e bassi: dove deve migliorare

A Roma ha segnato fin troppo poco per un calciatore dacon il Lens, forse anche "a causa" diche più spesso gli chiede ditra i difensori per. Neil è un centrocampistarispetto a Koné (anche in Bundesliga il francese non ha mai segnato più di 2 gol a stagione), ma sicuramente deve migliorare nellasotto pressione e nell'dove si ritrova a giocare da ultimo uomo. Non è un mediano di- come poteva essere Paredes - ma hache hanno impressionato più di qualche club europeo e lo rendono unper le richieste del calcio del 2026. Deve migliorare e trovare, anche all'interno della stessa partita. Spesso ha ancora paura dila giocata e finisce per commettere errori banali. Con il Marocco gioca con più sicurezza e unache all'Olimpico raramente ha fatto

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Le aspettative per la stagione 2026-27

Ci sono ancoraall'orizzonte, ma ildi Neil - almeno per questa stagione - non sembra essere in. Gasperini di certo si aspetta une lo stesso vale per Niccolò, che la Roma harespingendo diverse offerte anche dalla Premier League. Il centrocampo sarà il reparto che vedrà(a maggior ragione se dovesse restare Manu) e per questo ci sarà bisogno di unogenerale per arrivare ad avere (almeno)in vista di campionato e. Neil si aspetta di avere, ma dovrà guadagnarseli ritrovando quei bagliori che hanno illuminato il centrocampo della Roma- magari giocando anche più vicino alla porta dove può essere determinante come Pisilli. Quasidi euro spesi per portarlo a Trigoria, un prezzo che finora è stato ingombrante soprattutto nei suoi pensieri. Dopo il Mondialevuole prendersi anche lae rispettare le parole di Rickyche la scorsa estate aveva assicurato: "È forte, vedrete...".