Koné tra conferma e cessione: ecco i pro e i contro che dividono Gasp

Il futuro di Manu Koné è ancora tutto da decifrare. Il centrocampista francese, attualmente impegnato al Mondiale, sarebbe infatti l'unico calciatore della Roma ad avere ricevuto offerte concrete in questo inizio di sessione estiva di calciomercato. Nei piani del club giallorosso piuttosto che sacrificare il numero 17 si preferirebbe arrivare alla cifra richiesta dal Settlement Agreement tramite le cessioni di Soulé e Ziolkowski, oltre ad operazioni minori, ma ad oggi gli addii dell'argentino e del polacco non sono così scontati. Non tanto per mancanza di volontà della Roma, quanto per assenza di offerte da parte dei club interessati. E così dalle parti di Trigoria, se la situazione entro il 30 giugno non dovesse cambiare, potrebbe essere necessario salutare proprio Koné.

Scegli tu cosa leggere: metti Forzaroma.info tra le tue fonti Google

Il centrocampista francese ha già ricevuto un'offerta da parte dell'Atletico Madrid, con i Colchoneros disposti a mettere sul tavolo i 45 milioni richiesti dalla Roma. Ma Manu prende tempo e aspetta. Chi? La Premier League, meta sicuramente più apprezzata. Come riporta Il Corriere della Sera, l'Arsenal ha mosso passi concreti trovando la totale apertura del classe 2001 ma non ha recapitato alcuna offerta al club giallorosso. Sondaggio anche da parte del Chelsea, destinazione che non dispiacerebbe a Koné nonostante i Blues siano fuori dalle coppe. Stesso discorso per il Tottenham di De Zerbi, che ha inserito il centrocampista della Roma nella lista dei desideri.