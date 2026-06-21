Per la Roma può essere la settimana dei rinnovi, in particolare quello di Paulo Dybala tanto atteso da Gasperini e dai tifosi giallorossi. Il tecnico ha messo in contatto l'entourage dell'argentino e la proprietà americana già prima della fine del campionato e negli ultimi giorni si sta lavorando per limare la distanza economica tra le due parti. Secondo quanto riporta Sportitalia, la differenza tra domanda e offerta sarebbe di circa 500-700mila euro. Finora la trattativa è stata portata avanti da Ryan Friedkin tramite la consulenza di Pietro Scala, ma con l'operatività di Tony D'Amico ci si aspetta un'accelerata definitiva per arrivare alla firma. Nel frattempo Gasperini spinge per avere Dybala anche l'anno prossimo, così come per Celik che è sempre più vicino al rinnovo. Nessuna conferma, invece, sul possibile interessamento della Juventus per riportare la Joya in bianconero.