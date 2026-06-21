Il 30 giugno è sempre più vicino e il ds D'Amico è al lavoro per chiudere una volta per tutte il discorso Settlement Agreement. Il calciomercato della Roma però è in fermento, con Greenwood che rappresenta l'assoluta priorità di Gasperini e del club giallorosso. Per il reparto offensivo però sono diversi i profili sondati, dalla trequarti fino al ruolo di vice-Malen. Proprio per quest'ultima posizione nelle ultime ore è spuntato il nome di Keinan Davis, centravanti dell'Udinese che potrebbe lasciare il Friuli nelle prossime settimane. L'attaccante inglese, classe 1998, nell'ultimo campionato in bianconero ha messo a segno 10 reti in 30 presenze, con 4 assist all'attivo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. A sinistra, invece, si è offerto Alejandro Garnacho, 43 gettoni complessivi nell'ultima stagione con la maglia del Chelsea con un referto che parla di 8 gol e 4 passaggi vincenti. Il classe 2004 potrebbe lasciare Londra in prestito e il suo stipendio è considerato alla portata per diversi club interessati.