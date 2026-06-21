La Roma cerca un vice Malen. Dovbyk non ha convinto del tutto. E il club guarda già altrove. Inizia così la caccia a nuovi profili per l’attacco. Il nome che prende quota è quello di Davis. L’inglese piace a Trigoria e risponde bene alle idee di Gasperini. Attacca la profondità, fa salire la squadra, garantisce presenza fisica. È un profilo considerato affidabile. Lo ha dimostrato anche nell’ultima stagione, chiusa con 10 gol in 30 partite. Numeri che non passano inosservati. Ma il nodo è la trattativa con l’Udinese. Che non sarà semplice. I friulani non hanno intenzione di privarsi facilmente del giocatore. Anche per via delle possibili uscite. Un nome su tutti. Forse anche a sorpresa, quello di Nicolò Zaniolo.

Il nodo Zaniolo

Davis, la richiesta dell'Udinese

Il nome dicontinua a orbitare attorno a quello della. Più per casualità che per fatti concreti. L’ex giallorosso è stato da poco riscattato dall’Udinese, che ha versato circanelle casse del. Un'operazione che poteva interessare da vicino ai Friedkin, per via della clausola inserita al momento della firma con i turchi. Ma i requisiti non sono stati raggiunti. Comunque, l’ufficialità del riscatto sembrava poter dare serenità al giocatore, che nell’ultima stagione ha ritrovato continuità e un soprattutto equilibrio. Ma la situazione non è così lineare.. Le richieste dell’entourage dinon coincidono con la proposta dell’Udinese.avrebbe chiesto un adeguamento. Il club friulano, invece, vuole restare fermo sull’ingaggio pattuito in precedenza: circa 1,1 milioni. Per ora, tra le parti c’è. Se non si troverà un accordo, l’addio non è da escludere (con la Lazio sullo sfondo). E questo scenario complica anche il resto. In particolare il discorso legato a. Se l’Udinese dovesse perdere Zaniolo, difficilmente si priverebbe anche di un altro attaccante chiave. Davis è considerato centrale nel progetto.. Sul mercato e sugli equilibri del club.. Per Davis bisogna. E anche tanto. Il club friulano chiede una cifra vicina aiPer un vice Malen, possono essere troppi. Lacerca un profilo valido. Uno che possa far rifiatare l’olandese nella lunga stagione che verrà. Ma le alternative non sono tante. E il mercato di oggi fa i prezzi. Per questo la valutazione di Davis rispecchia il contesto attuale del. L’ex Watford, al momento, resta più un’idea che una reale opzione. Un interesse timido. Che col passare dei giorni può crescere. Ma dipenderà dal tempo. E soprattutto dall’Udinese. Che al momento resta ferma. Inchiodata su quella richiesta. Che oggi sembra una chimera.Servono titolari sulle fasce. Servono esterni offensivi. E, se dovesse partire, anche un centrocampista. Davis non è una priorità. Ma se le pretese dovessero scendere, nulla è escluso. Intantoosserva. E valuta. Davis, dal canto suo, non disdegnerebbe la Champions.