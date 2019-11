Gladbach-Roma, Fonseca perde Spinazzola: “Mi taglierei lo stipendio per giocare meno”. Diawara convocato

La Roma si prepara a scendere in campo di nuovo nel palcoscenico dell’Europa League, due settimane dopo il pareggio beffa maturato all’Olimpico contro il Borussia Moenchengladbach. I giallorossi possono ‘vendicare’ il torto subito nel match di ritorno in Germania, ipotecando anche la qualificazione ai sedicesimi. Come di consueto nel giorno della vigilia, il tecnico Paulo Fonseca ha preso la parola in conferenza stampa: “L’Europa League è un’altra competizione, ma chi lavora a Roma deve sempre pensare a vincere a prescindere dalla competizione. Sarà più importante per il Borussia, ma in ogni caso è una partita diversa, quella dell’arbitro Collum è una questione passata. Infortuni? Sarei disposto a tagliarmi lo stipendio se questo servisse per giocare meno partite e aumentare lo spettacolo, per vedere in campo i giocatori più forti”. Accanto a lui c’era il portiere spagnolo Pau Lopez: “Abbiamo imparato molto e dall’inizio dell’anno subiamo meno gol, è solo questione di tempo con tanti giocatori e allenatore nuovo. Stiamo crescendo e questa competizione mi piace, poi vedremo se potremo vincerla”. Sull’italiano: “Volevo imparare velocemente quando sono arrivato, ho fatto lezioni quasi tutti i giorni”.

DAL CAMPO – “Se potessi cambiare qualche giocatore lo farei, ma ora non è possibile“, ha ammesso Paulo Fonseca in conferenza stampa. Non solo il tecnico portoghese ha poca scelta, ma dovrà anche fare a meno di Leonardo Spinazzola. Il terzino giallorosso oggi non si è allenato per un affaticamento muscolare e non sarà a disposizione per il match col Borussia M’Gladbach. L’ex Juve non fa parte della lista dei convocati della Roma, in cui invece è rientrato Antonio Mirante: il portiere giallorosso è rimasto a riposo oggi, ma è riuscito a recuperare. Altro rientro gradito per Fonseca, che ritrova tra i disponibili Amadou Diawara dopo un mese. In Germania ci saranno anche Mert Cetin e Daniel Fuzato, che non sono in lista Uefa ma saranno con la squadra per avere la possibilità di allenarsi con i compagni in vista del volo diretto verso Parma (dove il turco non sarà comunque a disposizione). In generale, la Roma torna a recuperare qualche pezzo: dopo Diawara toccherà a Pellegrini e Mkhitaryan. Il centrocampista romano potrebbe tornare il 24 novembre col Brescia, per l’armeno si spera in un rientro precedente ma la data potrebbe essere la stessa. Arrivederci al 2020, invece, per Cristante, Kalinic e Zappacosta.