Mercato, dall’Inghilterra sicuri: ancora nessuna offerta dalla Roma per Smalling

Continua la trattativa sull’asse Manchester-Roma riguardo Chris Smalling. Secondo Sky Sports News però ancora non sarebbe arrivata nessuna offerta dalla Capitale per il difensore centrale di proprietà dello United e si continuerà a trattare per cercare di risolvere la questione. Nelle scorse settimane è stato avvistato a Trigoria l’agente del difensore, con Petrachi a lavoro costante per cercare la formula giusta per accontentare le parti. Anche perché Smalling ha dimostrato di essersi calato bene nella realtà romana e di aver digerito in fretta l’adattamento con un campionato difficile a livello difensivo come la Serie A. Un perno solido da cui far ripartire la Roma del futuro.