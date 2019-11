Il Parma è sceso in campo questa mattina nel centro sportivo di Collecchio per cominciare a preparare il match di domenica contro la Roma. Gli uomini di D’Aversa hanno svolto esercizi di core stability seguiti da forza funzionale e cambi di direzione. Successivamente i ducali sono passati alla parte tattica. In gruppo Kucka e Iacoponi. Out invece Grassi, Inglese e Karamoh. Domani alle 11 la nuova seduta che sarà a porte chiuse.