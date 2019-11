Cristian fa 14 anni, gli auguri di papà Totti: “Come stai crescendo in fretta amore mio” – FOTO

Giornata di festa in casa Totti. Il primogenito di casa Cristian compie oggi 14 anni e papà Francesco gli ha voluto dedicare un post sui suoi account social: “Stai crescendo in fretta! Buon compleanno amore mio”, la romantica didascalia scelta dall’ex capitano della Roma. In ogni occasione pubblica Cristian di Totti ne è quasi l’ombra: lo segue da vicino durante le sue partite di Calcio a 8 e lo stesso fa ovviamente il papà quando è il figlio a giocare con la maglia della Roma. In campo c’è chi giura che in qualche movenza si assomiglino, ma per qualche ora oggi al calcio non penseranno.