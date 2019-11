Trigoria, rifinitura pre-Gladbach: out Spinazzola per affaticamento muscolare – FOTO – VIDEO

La Roma prepara la partita contro il Borussia Mönchengladbach. I giallorossi fanno a Trigoria la rifinitura (per il primo quarto d’ora aperta alla stampa), poi alle 15 partiranno da Fiumicino per la Germania. Al Borussia Park alle 18.45 Fonseca e Pau Lopez parleranno in conferenza stampa e presenteranno la sfida ai cronisti. Convocazione unica sia per l’Europa League che per il campionato: dopo un allenamento in terra tedesca, la squadra andrà direttamente a Parma. In Emilia si allenerà sabato: domenica alle 18 il fischio d’inizio al Tardini.

INDISPONIBILI

Lorenzo Pellegrini: frattura al quinto metatarso del piede destro, out 1 mese.

Henrikh Mkhitaryan: lesione tendinea all’adduttore, rientro dopo la sosta.

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Nikola Kalinic: lesione di primo grado al collaterale mediale, out 2 mesi.

Leonardo Spinazzola: affaticamento muscolare, stop da valutare.

Antonio Mirante: affaticamento muscolare, stop da valutare.

L’ALLENAMENTO

Ore 11.20 – Il gruppo comincia un torello diviso in più gruppi. In gruppo c’è Diawara, recuperato dopo l’infortunio. termina la finestra di allenamento visibile alla stampa.

Ore 11.15 – L’attivazione prosegue con skip bassi e scatti.

Ore 11.10 – La rosa inizia con un riscaldamento con dei giri di corsa intorno al campo. Non ci sono Spinazzola e Mirante per due leggeri affaticamenti muscolari.

Ore 11.05 – La squadra è scesa sul campo B per cominciare la rifinitura: il primo è stato Zaniolo con i portieri, poi tutti gli altri.

Ore 10.50 – In attesa dell’ingresso in campo della squadra, Mkhitaryan è sul campo C dove fa lavoro differenziato con cambi di direzione con la palla e tiri in porta.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro il Borussia Mönchengladbach Fonseca cambierà qualcosa: Fazio si riprende un posto al centro della difesa accanto a Smalling, a destra dubbio tra Santon e Florenzi. In mezzo al campo le uniche scelte sono Veretout e Mancini, sulla trequarti chance per Perotti, che farà rifiatare Pastore. Zaniolo trequartista e Florenzi che se non gioca terzino può fare l’esterno offensivo. Davanti Edin Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Florenzi, Zaniolo, Perotti; Dzeko.