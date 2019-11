Borussia M’Gladbach, rifinitura in vista della Roma: Rose verso il 3-4-1-2

Domani Roma e Borussia Moenchengladbach si ritroveranno l’una contro l’altra per il secondo round di Europa League. I tedeschi, dopo la conferenza stampa del tecnico Rose e di Zakaria, sono scesi in campo per svolgere la seduta di rifinitura. Dopo il riscaldamento con alcuni giri di campo, sono passati a un leggero lavoro atletico. Ecco la probabile formazione:

Borussia Moenchengladbach (3-4-1-2): Sommer; Jantschke, Ginter, Elvedi; Lainer, Kramer, Hofmann, Wendt; Neuhaus; Herrmann, Thuram.