Dati CIES, la Roma domina ottobre: quattro i giallorossi nella top 10 della Serie A – FOTO

Autunno caldo in casa giallorossa. Secondo l’osservatorio del calcio, il CIES, sono ben quattro i giocatori della Roma nella top 10 per rendimento della Serie A per il mese di ottobre. Il migliore è Nicolo Zaniolo al quarto posto, dietro solamente a Ronaldo, Immobile e Pjanic. Quinto Pau Lopez, mentre Kluivert e Veretout finiscono rispettivamente all’ottavo e al decimo posto. Nella speciale classifica anche una vecchia conoscenza della Capitale, che sta stupendo con il suo avvio convincente con il Cagliari, ossia Robin Olsen, al settimo posto dietro Lautaro Martinez dell’Inter.