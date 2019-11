Roma, in Germania anche Cetin e Fuzato per allenarsi con la squadra

Doppia trasferta per la Roma di Fonseca. Dopo l’impegno di domani sera contro il Borussia Moenchengladbach la squadra volerà direttamente alla volta di Parma dove domenica alle 18 affronterà al Tardini la squadra di D’Aversa. Proprio per questo motivo sia Cetin sia Fuzato viaggeranno con gli altri per avere la possibilità di lavorare in allenamento agli ordini del tecnico e del suo staff nel corso dei prossimi giorni. Il difensore turco non sarà però a disposizione per il prossimo turno di campionato, a causa del cartellino rosso rimediato per doppia ammonizione nella partita casalinga vinta con il Napoli.