Gasp, chiesto incontro urgente ai Friedkin. Dybala parla del futuro tra Roma e Boca

L'addio di Claudio Ranieri ha lasciato un vuoto nella Roma e anche il ds Massara è più in bilico che mai in vista della prossima stagione. Tanta incertezza con Gasperini che, però, vorrebbe accelerare la pianificazione della Roma del futuro. Il tecnico avrebbe chiesto un incontro urgente ai Friedkin per definire strategie, obiettivi e struttura tecnica in vista della prossima stagione, da specificare che Gasp vorrebbe incontrare i texani di persona e non in videocall. Sul fronte direttore sportivo restano aperti diversi scenari: nomi come Giuntoli e Paratici non scaldano, lo stesso Ranieri in passato avrebbe bocciato l'attuale dirigente della Fiorentina. Restano in piedi le candidature di D'Amico e Manna. Nel frattempo, il tecnico piemontese ha le idee chiare sulla Roma del futuro con l'obiettivo di avere a settembre una squadra competitiva. L'obiettivo di primo livello è l'ala sinistra con Nusa e Brandt nel mirino, ma c'è anche la necessità di coprire dei ruoli che potrebbero restare scoperti a partire da luglio. Parallelamente, resta sul tavolo anche la questione multiproprietà: i Friedkin sono al lavoro con i propri legali per gestire le situazioni che riguardano Roma ed Everton, con l'obiettivo di dimostrare la separazione chiara e concreta tra le due realtà e non creare così problemi per la partecipazione alle coppe europee.