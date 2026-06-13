Matías Soulé è il principale indiziato per fare cassa. La Roma ha in mente di rivoluzionare l'attacco (occhi su Greenwood e Pulisic) e l'argentino rischia di ritrovarsi fuori dal progetto di Gasperini. Secondo quanto riportato da Il Tempo oltre al Borussia Dortmund anche club arabi hanno chiesto informazioni. La volontà dell'ex Juventus, però, è quella di rimanere in Europa. Soulé pesa a bilancio circa 20 milioni di euro e la Roma per registrare una plusvalenza importante ne deve incassare almeno 35. Nel frattempo si sta godendo le vacanze in Argentina e insieme al persona trainer di fiducia ha già iniziato a lavorare in vista della nuova stagione. Il futuro è lontano dalla Capitale, ma a Trigoria aspettano ancora offerte concrete. Anche l'Aston Villa aveva chiesto informazioni, ma il club inglese è fermo ad un semplice sondaggio esplorativo.