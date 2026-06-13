Artem Dovbyk si ritrova nella stessa situazione di un anno fa. Non rientra nei piani di Gasperini che già nel ritiro inglese dello scorso agosto lo aveva bacchettato più volte: "Nel calcio come nella musica devi andare a tempo". A complicare la sua posizione ci si è messa un'annata disastrosa sia in termini di gol (tre in campionato) e di infortuni, l'ultimo lo ha tenuto fuori da gennaio a fine maggio. L'ucraino è un pesce fuor d'acqua negli schemi del tecnico e l'obiettivo della Roma è provare a cederlo per liberare spazio in avanti e cercare un vice Malen. Gasp cerca un giocatore simile a Scamacca (lui difficilmente arriverà) ma la priorità al momento rimane Greenwood. È stato offerto Pinamonti, ma la pista non si è scaldata. Dovbyk aspetta offerte e alcune squadre hanno iniziato a muovere i primi passi. Dalla Spagna hanno chiesto informazioni Villarreal e Betis Siviglia, la seconda è a caccia di colpi per la prossima Champions League. Il club giallorosso vorrebbe venderlo a titolo definitivo, ma serve un'offerta da almeno 25 milioni di euro per registrare una plusvalenza. A differenza dell'anno scorso la Roma apre fin da subito ad una soluzione in prestito con diritto di riscatto. Altro lavoro per D'Amico che dovrà cercare di cederlo, anche l'agente del giocatore è stato già avvisato.