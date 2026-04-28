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Gasperini al lavoro per la Roma del futuro: strategia e obiettivi di mercato
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Gasperini al lavoro per la Roma del futuro: strategia e obiettivi di mercato
Il tecnico piemontese ha le idee chiare sulla Roma del futuro: tra possibili cessioni importanti e obiettivi di primo livello come Nusa e Brandt, Gasperini vuole costruire una squadra competitiva, fatta di titolari affidabili e giocatori di qualità per puntare in alto