Caso multiproprietà, Friedkin si muove: legali in azione per Roma ed Everton

I magnati americani si sono messi all'opera per risolvere una grana che potrebbe influenzare l'annata delle due squadre

Redazione 28 aprile 2026 (modifica il 28 aprile 2026 | 15:11)

I Friedkin si sono messi al lavoro. I magnati americani vogliono risolvere il nodo della multiproprietà nel più breve tempo possibile. Perché, oltre alle dinamiche di campo e a un clima interno non sempre sereno, la Roma deve affrontare anche questioni extracalcistiche che travalicano i confini nazionali. Sul piano sportivo, l’obiettivo di Gasperini resta chiaro: l’Europa. La qualificazione in Champions è ancora possibile, anche se l’Europa League appare lo scenario più probabile. Sullo sfondo resta la Conference, legata però anche agli incastri di classifica e dal risultato della Lazio in finale di Coppa Italia. Tuttavia, proprio il futuro europeo potrebbe essere influenzato da un’altra variabile: l’Everton. Le regole UEFA sono infatti nette: due club riconducibili alla stessa proprietà non possono partecipare alla stessa competizione europea qualora venga riscontrata una “influenza decisiva” nella gestione.

Ed è su questo punto che, come riportato dalla BBC, si è intensificato il lavoro degli avvocati e dei consulenti legali del gruppo Friedkin, impegnati a dimostrare una separazione chiara e concreta tra Roma ed Everton. Entrambi i club sostengono di operare in piena autonomia, sia dal punto di vista gestionale che sportivo, senza alcuna interferenza reciproca nelle decisioni quotidiane. Una posizione che dovrà ora convincere il Comitato di Controllo Finanziario della UEFA, chiamato a stabilire se la distinzione sia reale o soltanto formale. Al momento non esiste alcuna decisione ufficiale, ma il dossier resta aperto e sotto stretta osservazione. In caso di valutazione negativa, lo scenario potrebbe avere conseguenze dirette sull’accesso alle competizioni europee di una delle due società.

Tramontata l'ipotesi blind trust — Svanisce definitivamente l’ipotesidel blind trust. Nelle scorse settimane era stata presa in considerazione questa soluzione per garantire a Roma ed Everton la piena conformità alle regole UEFA sulla multiproprietà ed evitare possibili sanzioni o esclusioni dalle competizioni europee. Il cosiddetto blind trust (o “trust cieco”) è un meccanismo giuridico che prevede l’affidamento della gestione dei club a un amministratore indipendente, così da azzerare l’influenza diretta dei proprietari sulle decisioni sportive e societarie. Una strada che, ad esempio, il Nottingham Forest sembra intenzionato a percorrere. I Friedkin, invece, hanno scelto di non seguire questa opzione. Solo il tempo dirà se la scelta della proprietà americana sarà quella corretta per rispondere ai criteri imposti dalla UEFA.