Quando disegna traiettorie e fa magie sul rettangolo verde, fa parlare di sé. Quando rilascia dichiarazioni sul proprio futuro, soprattutto nell'ultimo periodo, anche. E l'effetto in casa Roma è sempre lo stesso: tra chi lo critica per questo atteggiamento un po' incerto e chi invece continua a desiderarne la permanenza nella Capitale, senza metterne mai indubbio le qualità. Paulo Dybala, dopo giorni di vento a favore in ottica rinnovo, dall'Argentina ha lanciato nuovi e incerti segnali in merito al proprio futuro: "Non ho ancora deciso e non so quale sarà il mio futuro, tutto è possibile". E la memoria è andata subito alle parole dopo il grande successo in rimonta al Tardini contro il Parma: "Quella contro la Lazio sarà probabilmente la mia ultima partita all’Olimpico con la maglia della Roma. La società non mi ha contattato per il rinnovo. Vorrei sapere anche io cosa mi riserva il futuro, il contratto dice che smetto con la Roma dopo le prossime due partite. Cosa penso? La mia idea la tengo per me, vedremo cosa succederà". Tanto rumore per quasi-nulla, più uno sfogo di frustrazione per il silenzio da parte della società che una vera distanza nel rapporto tra la Joya e i colori giallorossi. Gasperini in più occasioni, sia prima che dopo le parole del numero 21, aveva ribadito la volontà di puntare su Dybala anche nella Roma del futuro.

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E dopo il ritorno in Champions League a 7 anni dall'ultima volta, guidata anche da un super-Dybala nel finale di stagione (vedasi in ultimo la trasferta di Verona), la Roma ha aperto le trattative per il rinnovo. Con un netto taglio all'ingaggio dell'argentino, che in questo modo ha avuto modo di confermare anche la sua volontà di continuare a vestire la maglia giallorossa. Il rinnovo della Joya, così come quello di Celik e Pellegrini, è una delle priorità del neo-ds D'Amico, mentre fino a questo momento le operazioni erano state portate avanti direttamente da Ryan Friedkin. E, ovviamente, l'ufficialità del dirigente abruzzese (seppur operativo dal 1° luglio, almeno formalmente) non può far altro che accelerare queste situazioni. Intanto, come raccontato dall'edizione odierna de Il Messaggero, l'entourage di Dybala ha presentato la controproposta al club che riguarda bonus, opzioni sulla durata (1+1) e coinvolgimento della sua immagine nel centenario della Roma contemplando anche la possibilità di chiudere la carriera nella Capitale. Ora la palla è tornata sui piedi dei Friedkin, ma il rinnovo continua ad essere vicino e la svolta può arrivare nei prossimi giorni. Al di là delle parole oltreoceano di Dybala.