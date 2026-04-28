Roma, Giuntoli e Paratici non ‘scaldano’. E Ranieri aveva bocciato il ds della Fiorentina

In casa Roma è già partita la caccia al nuovo direttore sportivo, visto che Ricky Massara è stato pubblicamente messo alla porta da Gasperini. I nomi forti sembravano essere quelli di Giuntoli senza escludere però Fabio Paratici. Secondo 'Il Messaggero' e 'La Gazzetta dello Sport', al momento entrambi sono nomi che non scaldano dalle parti di Trigoria e per questo le loro candidature stanno perdendo terreno. Manna e D'Amico restano in piedi, ma non semplici da raggiungere. Inoltre, come riportato dal 'Corriere della Sera', lo stesso Paratici - ora alla Fiorentina era stato bocciato da Claudio Ranieri.