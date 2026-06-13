Manca sempre meno all'esordio del primo romanista ai Mondiali 2026. A mezzanotte il Marocco di Neil El Aynaoui (e Salah-Eddine) sfideranno il Brasile dell'ex Ancelotti, orfano del giallorosso Wesley, nel primo match del gruppo C. Il centrocampista della Roma viaggia verso una maglia da titolare. La sfida al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey, sarà visibile sulla Rai e su Dazn. Domani mattina alle 6 sarà invece il turno di Celik con la Turchia di Montella, impegnata contro l'Australia dell'ex giallorosso Volpato nel secondo match del girone D (lo stesso che ha visto gli USA di Pulisic battere 4-1 il Paraguay). Domenica sera, alle 22, esordirà anche l'Olanda di Malen, impegnata contro il Giappone: anche questa sfida sarà trasmessa sia dalla Rai sia da Dazn. Nella notte di lunedì poi l'esordio della Costa D'Avorio di Ndicka contro l'Ecuador, mentre Koné e la Francia saranno impegnate martedì sera contro il Senegal.