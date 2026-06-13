La Roma, dopo l'ufficialità del neo-ds D'Amico, guarda al 30 giugno per chiudere definitivamente il discorso Settlement Agreement. L'obiettivo di Gasperini e della società giallorossa è di riuscire a raggiungere i necessari 50 milioni senza sacrificare big del calibro di Ndicka e Koné, magari salutando Soulé (su cui ci sono Aston Villa e Borussia Dortmund, oltre a club arabi) e Ziolkowski e attingendo alle altre operazioni minori (come nel caso di Romano). Nel caso in cui ciò non fosse possibile e a Trigoria arrivassero offerte difficili da rinunciare, però, proprio Koné rappresenterebbe una cessione preziosa in ottica plusvalenze. E sono diverse le squadre europee che hanno messo gli occhi sul centrocampista francese.

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Il primo in ordine di tempo oltre all'Inter, come ricorda Il Corriere della Sera, è stato l'Atletico Madrid. 'No' da parte del numero 17 giallorosso, che continua a sperare in un interessamento concreto del PSG bi-campione d'Europa. Negli ultimi giorni però è stato l'Arsenal, finalista dell'ultima Champions League, ad essersi mosso in modo concreto per il classe 2001, tanto che ci sarebbero stati i primi contatti con l'entourage. La pista inglese sarebbe sicuramente gradita da Koné, il cui futuro è dunque tutto da definire. In caso di addio, occhi su Musah.