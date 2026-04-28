Gasperini impaziente: chiesto ai Friedkin un incontro urgente per programmare il futuro

Gian Piero Gasperini non ha intenzione di aspettare oltre. Con il mese di maggio alle porte e una stagione agli sgoccioli, è già iniziato il tempo di programmare la prossima stagione, che ovviamente cammina insieme al presente. Perché da valutare c'è anche il prossimo direttore sportivo, argomento caldo che sarà al centro del colloquio richiesto con urgenza dallo stesso allenatore al presidente Dan Friedkin. Secondo quanto rivelato da 'Te La Do Io Tokyo' su 'Teleradiostereo 92.7', Gasperini vuole incontrare entro una settimana il proprietario giallorosso, ma di persona e non solamente in videocall. Rimasto ormai quasi solo a Trigoria (anche Ed Shipley ha lasciato la capitale), considerando che Massara va verso l'addio, il tecnico vuole assolutamente un confronto diretto con i Friedkin per stabilire i punti cardine della Roma del futuro. A partire dalle questioni logistiche come le date e la sede del ritiro estivo, fino ovviamente a quelle tecniche della scelta del direttore sportivo e della gestione del budget per il mercato, con relative garanzie. La presenza di Dan Friedkin era attesa già nei giorni scorsi, nel pieno del caos a Trigoria che ha portato all'allontanamento di Ranieri, ma alla fine è stata nuovamente rinviata.