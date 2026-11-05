Il tecnico giallorosso con la sosta cercherà di recuperare quanti più giocatori possibili, anche se l'esterno olandese starà fuori circa 2 settimane. Sul mercato Gasperini spera ancora in un rinforzo
Gasperini non ci sta: "In Europa danno ancora i rigorini. È una cosa che dà fastidio"
Roma, tra sosta e calendario Gasp respira. Ma Rensch sarà almeno 2 settimane
La sconfitta di Manchester ha lasciato indicazioni importanti a Gian Piero Gasperini, soprattutto sulla necessità di ampliare le alternative a disposizione nella rosa. La sosta per le nazionali arriva in un momento utile per recuperare diversi giocatori e preparare i prossimi impegni. Fino al derby di metà dicembre, il calendario non presenta altri big match in campionato. Restano però da valutare gli infortuni: Rensch ha riportato una lesione muscolare e tornerà dopo la pausa. Alla vigilia della sfida con il Sassuolo, inoltre, Gasperini non parlerà in conferenza stampa. Dalla trasferta inglese è arrivato anche il messaggio di Matias Soulé, che ha invitato la squadra a imparare dalle sconfitte e continuare a lavorare con lo stesso impegno. L'argentino è ormai uno dei principali riferimenti offensivi insieme a Malen, ma proprio questa dipendenza preoccupa il tecnico. Anche senza Svilar la squadra ha mostrato fragilità: sono aumentati i gol subiti ed è calata sensibilmente la percentuale di parate.
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