Tour de force quasi finito per la Roma che sabato giocherà la nona partita in ventisette giorni. All'Olimpico arriva il Sassuolo in piena crisi con Aquilani addirittura a rischio esonero dopo l'ottimo inizio di stagione. Poi la sosta che mai come in questo caso per i giallorossi sarà di vitale importanza. Gasperini, finalmente, potrà pian piano recuperare tutti gli infortunati. Koné spera di esserci già tra due giorni così come Dybala, ma entrambi dopo un mese di stop ci saranno sicuramente a Parma. Al Tardini tornerà tra i pali Svilar. Rensch (risentimento all'adduttore) oggi effettuerà gli esami strumentali e avrà due settimane di tempo per tornare subito a disposizione. Tutto il gruppo al completo e finalmente il calendario ora sorride. Le prossime gare di campionato per Malen e compagni saranno - almeno sulla carta - più semplici. Sassuolo, Parma, Monza e Bologna in fila. La possibilità, quindi, di fare filotto prima del derby contro la Lazio. In mezzo la proibitiva trasferta di Parigi e la sfida con lo Sporting CP in Champions League.