C'è una Roma senza Svilar e una con Svilar. Mile è il portiere più forte della Serie A e su questo dubbi non ce ne sono. Da poco meno di un mese i giallorossi si sono ritrovati senza di lui e anche contro il Sassuolo non difenderà i pali. Gollini rimane in dubbio e si scalda nuovamente il terzo Vasquez come già successo contro il Manchester United. La Roma ha perso qualche certezza in difesa e senza il portiere belga ha incassato 14 gol in otto partite, con Svilar erano stati 4 in sei. Secondo i dati di Sofascore la media è aumentata da 0.67 a 1.75 a gara e la percentuale di parate si abbassata dall'81% al 65.9%. Mile tornerà solamente contro il Parma dopo la sosta ed è la prima buona notizia per Gasperini che pian piano avrà finalmente tutti a disposizione.