Il tecnico giallorosso non risponderà alle domande dei giornalisti prima della sfida di sabato all'Olimpico
Gasperini, per la Roma suona l'allarme rimonte: i motivi e le possibili soluzioni
Si avvicina la sfida dell'Olimpico tra Roma e Sassuolo prima della pausa delle nazionali. Come spesso accaduto dopo le partite di Champions League, Gian Piero Gasperini non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match contro la squadra di Aquilani. Il tecnico dei neroverdi, invece, parlerà regolarmente nella giornata di venerdì prima della sfida di sabato 7 novembre alle ore 20:45.
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