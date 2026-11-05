Rialzarsi subito dopo la beffa di Manchester. È questo il messaggio di Soulé che sui social ha pubblicato un post per esprimere tutta l'amarezza per la sconfitta all'Old Trafford: "Abbiamo perso una partita importante, ma dobbiamo imparare, correggere e ricominciare. Continueremo a lavorare con lo stesso entusiasmo e impegno per raggiungere i nostri obiettivi". Ora il Sassuolo per tornare subito a vincere e rimanere in scia di Inter e Lazio in campionato. Matias guiderà di nuovo l'attacco insieme a Malen. Momento d'oro per l'argentino che è stato chiamato nuovamente da Scaloni e sarà protagonista nelle due amichevoli contro Uruguay e Costa Rica.