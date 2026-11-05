Tornato anche il ragazzo che era stato immobilizzato - e quasi ucciso - dalle forze dell'ordine
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Arrivano buone notizie dopo una trasferta da dimenticare anche e sopratutto per quanto successo sugli spalti di Old Trafford. I tre tifosi giallorossi che erano stati fermati dalla polizia sono stati rilasciati e sono rientrati in Italia nelle ultime ore. Tornato anche il ragazzo che era stato immobilizzato - e quasi ucciso - dalle forze dell'ordine di Old Trafford. È in buone condizioni dopo aver ricevuto cure mediche prima allo stadio e successivamente in ospedale a Manchester.
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