Tornato anche il ragazzo che era stato immobilizzato - e quasi ucciso - dalle forze dell'ordine

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Gasperini, per la Roma suona l'allarme rimonte: i motivi e le possibili soluzioni

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Arrivano buone notizie dopo una trasferta da dimenticare anche e sopratutto per quanto successo sugli spalti di Old Trafford. I tre tifosi giallorossi che erano stati fermati dalla polizia sono stati rilasciati e sono rientrati in Italia nelle ultime ore. Tornato anche il ragazzo che era stato immobilizzato - e quasi ucciso - dalle forze dell'ordine di Old Trafford. È in buone condizioni dopo aver ricevuto cure mediche prima allo stadio e successivamente in ospedale a Manchester.

Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4

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