Arrivano buone notizie dopo una trasferta da dimenticare anche e sopratutto per quanto successo sugli spalti di Old Trafford. I tre tifosi giallorossi che erano stati fermati dalla polizia sono stati rilasciati e sono rientrati in Italia nelle ultime ore. Tornato anche il ragazzo che era stato immobilizzato - e quasi ucciso - dalle forze dell'ordine di Old Trafford. È in buone condizioni dopo aver ricevuto cure mediche prima allo stadio e successivamente in ospedale a Manchester.