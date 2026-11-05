Gasperini non ci sta: "In Europa danno ancora i rigorini. È una cosa che dà fastidio"

La rosa della Roma in questo momento è oggettivamente corta. Lo ha ribadito Gasperini, soprattutto in virtù dell'infortunio di Koné che ha pesato senza dubbio parecchio anche nelle rotazioni a centrocampo. E proprio in quel reparto i giallorossi starebbero ancora pensando a un possibile rinforzo: come riporta la giornalista Eleonora Trotta sui social, tra i nomi c'è quello ancora di Pierre-Emile Hojberg del Marsiglia, che non naviga di certo nell'oro. Il danese era entrato nelle idee della Roma già in estate, potrebbe tornarci presto.