I giallorossi sono corti a centrocampo con tante competizioni da affrontare e, in questo momento, l'infortunio di Koné, si potrebbe valutare un nuovo innesto
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La rosa della Roma in questo momento è oggettivamente corta. Lo ha ribadito Gasperini, soprattutto in virtù dell'infortunio di Koné che ha pesato senza dubbio parecchio anche nelle rotazioni a centrocampo. E proprio in quel reparto i giallorossi starebbero ancora pensando a un possibile rinforzo: come riporta la giornalista Eleonora Trotta sui social, tra i nomi c'è quello ancora di Pierre-Emile Hojberg del Marsiglia, che non naviga di certo nell'oro. Il danese era entrato nelle idee della Roma già in estate, potrebbe tornarci presto.
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