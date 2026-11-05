Gasperini non molla la presa su Endrick e chiede rinforzi offensivi in vista di gennaio. Il mercato invernale si avvicina e Tony D'Amico sta continuando a lavorare per portare il brasiliano del Real Madrid nella Capitale: come riporta Matteo Moretto, il ds giallorosso sta mantenendo vivi i contatti con l'entourage dell'attaccante che non è soddisfatto del suo minutaggio nonostante le promesse di Josè Mourinho e vuole più spazio. Anche ieri, dopo i 5 minuti giocati contro il Racing Santander, il brasiliano è entrato solamente negli ultimi 20 minuti al posto di Bernardo Silva contro l'Aek Atene.