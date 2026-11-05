L'esterno olandese salterà sicuramente la partita di sabato sera contro il Sassuolo

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Si aggiunge alla lista degli infortunati anche Devyne Rensch. L'esterno olandese è uscito nel primo tempo contro il Manchester United dopo aver accusato un problema muscolare e gli esami svolti in mattinata hanno evidenziato una lesione di primo grado dell’adduttore destro. I tempi di recupero saranno di circa 15 giorni e per questo salterà sicuramente la sfida contro il Sassuolo di sabato sera. Probabile il rientro, così come Svilar, dopo la sosta in vista della partita del 21 novembre contro il Parma.

Rensch Roma Slovan

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