Friedkin su due club. Shomurodov piace in Germania. Ottimismo per Spinazzola

I proprietari giallorossi pensano all'acquisto di Cannes e Kortrjik. Il numero 37 è in Finlandia per le ultime visite mentre Karsdorp ha chiarito gli obiettivi della squadra. Piacciono Senesi e Paredes

La Roma continua la preparazione della sfida alla Sampdoriadi domenica con un orecchio teso alla Finlandia. Spinazzolaè partito in quella direzione per sottoporsi alle visite del dr. Leimpanen che dovrebbero dargli il via libera definitivo per il ritorno in campo. Da Trigoria filtra ottimismo con la speranza di far giocare all'esterno qualche spezzone di partita nel finale di questa stagione. Intanto, la società sta lavorando per risolvere i problemi di un altro calciatore fondamentale per l'ambiente giallorosso: si tratta di Zaniolo. Il classe '99, dal canto suo, ha rifiutato l'aiuto di un mental coach per uscire dal tunnel che lo avvolge da qualche settimana, convinto di poterlo fare contando solo su se stesso. L'attenzione dei Friedkin, però, non è rivolta solo alla Roma. I texani sono interessati all'acquisto di altri due club calcistici europei. Mentre l'offerta per l'acquisto del Cannes - militante in quinta divisione francese - anche il Kortrjik ha destato la loro attenzione. Per quanto riguarda il campo, Karsdorpha dettato la strada chiarendo l'obiettivi da perseguire nel finale di stagione: "Vogliamo arrivare più in alto possibile in campionato e Vincere la Conference" ha detto l'olandese a Sky. Intanto per i tifosi è in arrivo una grande novità. La Roma, infatti, sarà la prima società ad avvalersi del sistema di IA ticketing che consentirà alla società di ottenere previsioni puntuali sulla domanda dei biglietti per ogni match. In giornata hanno valutato il percorso della Roma, Pellissier, che ha ammesso di gradire la squadra di Mourinho, e Boniek. L'ex giallorosso ha dichiarato di aver notato un miglioramento ma allo stesso tempo ha ammesso di non avere chiaro dove possano arrivare Abraham e compagni. Il dirigente UEFA si è espresso anche su Zalewski: "Da esterno può fare grandi cose e conquistare il mondiale".