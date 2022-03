Friedkin, arrivano conferme dalla Francia: interesse per acquistare il Cannes

I proprietari americani vogliono espandersi nel mondo del calcio, nel mirino anche il Kortrjik: squadra dove gioca Reynolds

Secondo quanto riportato da Ansa i Friedkin sono interessati ad acquistare un club francese. Fonti vicine alla dirigenza del Cannes, squadra di calcio che gioca nella National 3 francese non hanno smentito la notizia, pubblicata da alcuni media italiani e dal quotidiano 'Nice Matin' che "fra le tante" (in totale sarebbero 46) offerte di acquisto arrivate del club dopo l'annuncio della messa in vendita ci sarebbe anche quella del "miliardario proprietario della Roma", così lo definisce il giornale francese. Nel frattempo i Friedkin potrebbero espandersi in campo calcistico anche in Belgio, visto che sarebbero interessati all'acquisto anche del Courtrai, Kortrjik in fiammingo, dove ora gioca in prestito l'ex giallorosso Reynolds.