Zalewski cerca il doppio volo: sulla sinistra per Mou e in Qatar con la Polonia

Il polacco ha convinto tutti e dopo il derby sarà ancora titolare. Tra gli obiettivi c'è anche il Qatar prima di Natale

“La strada è più dura quando stai puntando al cielo”. Lo cantava Damiano dei Maneskin a vent’anni. Gli stessi di Nicola Zalewski, un’età così bella che fai in tempo ad accorgertene pienamente solo a 40 per dirla alla Gervaso o pensando a Francesco Totti. L’età giusta per il “ragazzino” di Mourinho per non aver paura dei giudizi e puntare appunto ancora più in alto. L’obiettivo? Il Mondiale in Qatar. Il polacco ha esultato come un matto davanti alla tv ai gol di Lewandowski e Zielinski in faccia alla Svezia di Ibra. Lui ha potuto al contrario dei suoi compagni italiani. La qualificazione al Mondiale della sua Polonia è un’altra buona notizia per Zalewski in un marzo che è stato pieno di belle sorprese dopo un inverno difficile per la morte del papà e lo scherzo social di pessimo gusto di un suo conoscente.

Con Atalanta e Lazio, nelle due partite meglio giocate dalla Roma di Mou, il ragazzino è stato tra i migliori in campo meritando anche la standing ovation nel derby. E’ stato l’unico, su una fascia sinistra lasciata orfana da Spinazzola, a capire la perfetta crasi tra arroganza offensiva e sacrificio in fase difensiva. In un ruolo non suo, ma di tuo a vent’anni c’è poco o nulla. Così Nicola si è adattato, anzi ha fatto di più ha adattato il ruolo alle sue caratteristiche. Una capacità che inorgoglisce Mourinho in grado di “convincere” in passato campioni come Eto’o a fare altrettanto. Con la Sampdoria toccherà di nuovo a lui. E probabilmente anche col Bodo. Vina, di ritorno vittorioso dopo i 90' contro il Cile, andrà in panchina. Maitland-Niles invece ha già pronto l'aereo di ritorno per Londra. Una continuità che potrebbe garantirgli un posto sull’aereo per il Qatar nel prossimo novembre. Dopo la fugace apparizione (con assist) al San Marino Zalewski non ha avuto più possibilità di giocare con la nazionale maggiore. Michniewicz però lo tiene sotto osservazione, e con lui anche il presidente Boniek che insieme a Bruno Conti è stato uno dei massimi sponsor del ragazzo cresciuto a Tivoli. Rientrare tra i 23 convocati non è affatto impossibile. Così come non lo è stato convincere tutti a Trigoria di non cederlo tra giugno e gennaio. Tanti club lo hanno cercato, ma Pinto e Mourinho sono stati irremovibili. Il suo cartellino ora vale almeno il doppio ma a nessuno viene in mente di considerare offerte. Il ragazzino deve diventare grande a Roma.