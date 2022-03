Roma, c’è ottimismo per Spinazzola: punta a tornare per il finale di stagione

Il terzino giallorosso tornerà domani nella capitale, potrebbe arrivare l'ok definitivo per il ritorno in campo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, c'è ottimismo per il ritorno in campo di Leonardo Spinazzola. Il terzino della Nazionale è volato oggi in Finlandia per la visita di controllo. In caso di esisto positivo dovrebbe arrivare l'ok definitivo dal Dott. Leimpanen e dallo staff medico, per far giocare alcuni spezzoni di gara al numero 37 giallorosso. L'ex Juventus tornerà domani nella capitale e a breve potrebbe riassaggiare il campo in una gara ufficiale che gli manca dal 2 luglio. Il calvario che doveva finire a novembre è durato più del previsto, ma Leonardo non si è fatto abbattere e ha continuato a lavorare. Il suo rientro è di capitale importanza soprattutto in vista della prossima stagione. Mourinho è sempre stato realista e per mesi ha spento le voci su un ipotetico rientro. Ora che potrebbe averlo realmente a disposizione lavorerà con lui per farlo entrare negli schemi, ovviamente senza fretta.