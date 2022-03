Zaniolo, la Roma propone l’aiuto di un mental coach. Ma Nicolò dice no

Il club vuole farlo uscire dalla crisi e ha proposto un aiuto, ma il numero 22 è convinto di potercela fare con le sue forze

La crisi di Zaniolo continua. Dopo l'esclusione di Mourinho al derby sono arrivate le dure parole di Mancini in Nazionale. Esistono tanti modi per uscire da queste spirali e secondo La Gazzetta dello Sport la Roma avrebbe pensato di affiancargli un mental coach. L'obiettivo è rimotivarlo per farlo uscire da un tunnel che appare più mentale che tecnico. La situazione Zaniolo tiene banco tra Trigoria e Coverciano, dove sono tutti alla ricerca di un modo per far tornare il talento ad esprimersi al massimo delle sue potenzalità. La risposta del calciatore è stata negativa, nessun mental coach. Convinto di poter ritrovare da solo la strada che lo porterà di nuovo ad essere un fattore determinante in campo.