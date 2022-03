Roma, Shomurodov al bivio: piace in Bundesliga ma servono 15 milioni

Lipsia e Hoffenheim sono interessate, ma per ora nessuna offerta. L'uzbeko è arrivato un anno fa dal Genoa per 17,5 milioni

La tripletta all’Uganda gli ha sicuramente dato entusiasmo ed energia. Ne aveva bisogno Eldor Shomurodov che con la Roma, in questa stagione, ha vissuto più bassi che alti: 30 presenze, 4 reti, appena due in campionato. E' stato superato nelle gerarchie anche da Felix Afena-Gyan. L’ex Genoa, pagato 17,5 milioni di euro , per adesso è stato uno dei flop del mercato, lui smania per giocare di più (al netto delle dichiarazioni poi smentite) e la Roma si trova di fronte a un bivio.

Da una parte c’è la volontà e la necessità di tenere l'uzbeko: ha ancora quattro anni di contratto, la società vuole dargli ancora fiducia e non può svenderlo, visto l’investimento fatto un anno fa. Dall’altra c’è Shomurodov, che si sta guardando intorno, e c’è anche la voglia di fare cassa, se arrivasse un’offerta da almeno quindici milioni. Volendo anche dodici - tredici più facili bonus. In Italia sembra difficile che qualcuno possa permetterselo, in Germania invece c’è più di qualche club di Bundesliga interessato come accaduto con Schick. Offerte ufficiali alla Roma non sono arrivate, ma piace al Lipsia e all’Hoffenheim. Pinto attende akla finestra Nelle prossime settimane si capirà se Shomurodov farà ancora parte della Roma del futuro o se, invece, saluterà dopo un anno.