Boniek: “Firmerei per il 5° posto e la vittoria della Conference”

Le parole dell'ex giallorosso: "Zalewski può fare bene. Il Fair Play Finanziario andava cambiato"

L'ex giallorosso Boniek, attualmente componente del Comitato esecutivo UEFA, ha parlato a Retesport del cammino di Zalewski: "Se manterrà questa posizione, se continuerà a giocare titolare sono convinto che possa giocarsela per il Mondiale. Deve giocare con coraggio, puntando l’avversario, perché ha grandi qualità". Non ha risparmiato un giudizio sulla stagione della Roma. "Poteva evitare qualche pareggio di troppo nelle ultima serie di buoni risultati, ma ho visto dei miglioramenti soprattutto nel derby. Non ho capito se l'obiettivo finale sia arrivare in Champions, in Europa League o vincere la Conference League? Firmerei per il quinto posto e la vittoria nella Conference. Nel Derby ha giocato solo la Roma, spero che questa vittoria possa spingere i giallorossi a fare grandi risultati da qui alla fine”. Sul Fair Play Finanziario: "Le regole cambieranno. Il sistema non funzionava più"