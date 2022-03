La Roma è la prima ad introdurre l’intelligenza artificiale nel ticketing

Il nuovo sistema consentirà al club di analizzare in tempo reale un vasto insieme di fattori

L’AS Roma è la prima squadra di calcio di Serie A a introdurre un sistema di intelligenza artificiale nella gestione delle attività di ticketing. Il nuovo sistema consentirà al club di analizzare in tempo reale un vasto insieme di fattori, incrociando variabili di mercato che descrivano gli eventi in programma allo Stadio Olimpico e aspetti “esogeni” come le condizioni meteorologiche, i flussi turistici in città, il tasso di riempimento delle strutture ricettive nella Capitale e la presenza di eventi terzi sul territorio. Saranno presi in considerazione anche i dati sull’andamento della pandemia di Covid-19 e la correlazione tra il trend dei contagi e la risposta del grande pubblico agli eventi dal vivo. Tutti fattori che, grazie all’utilizzo di algoritmi di forecasting che nei diversi mercati di applicazione hanno registrato un’accuracy del 95%, consentiranno alla società di ottenere previsioni puntuali sulla domanda dei biglietti per ogni match. Un sistema che aiuterà i responsabili del settore del club a fare le scelte giuste in merito al prezzo dei biglietti.