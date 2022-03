Sampdoria, lavoro individuale per Conti e Giovinco. Ancora terapie per Ekdal

I blucerchiati hanno recuperato tutti i nazionali tranne Rincon

La Sampdoria si è ritrovata oggi a Bogliasco per preparare la sfida alla Roma in programma domenica alle 18. Giampaolo ha incentrato l'allenamento su esercitazioni tecniche sui possessi. Successivamente i blucerchiati, che hanno ritrovato tutti i nazionali tranne Rincon, si sono cimentati in partitelle a tema. Non hanno lavorato in gruppo Conti e Giovinco che hanno svolto programmi individuali. Out anche Ekdal, ancora soggetto a fisioterapia e terapie. Per lui la Roma è ancora in dubbio. I lungodegenti Gabbiadini e Darmsgaard, invece, hanno rispettato programmi di recupero agonistico. Il prossimo allenamento si svolgerà nel pomeriggio di domani.