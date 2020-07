Fonseca rischia: “Ma a Roma le sconfitte pesano troppo”. Col Parma out Smalling

Paulo Fonseca resta in sella alla Roma. Ma il posto per la prossima stagione non è affatto assicurato: la società ha ribadito nella notte la fiducia al tecnico, ma in caso di altre sconfitte non è esclusa una decisione draconiana del club. Che potrebbe provare con uno tra Pochettino ed Emery, prima della suggestione Spalletti. Pallotta e Baldini non sono totalmente convinti di ripartire dal portoghese anche nel 2020/21, anche alla luce dei numeri pessimi di Fonseca, che ha gli stessi punti della scorsa stagione con Di Francesco e Ranieri, ma con i quarti di Champions sfiorati. E anche la quota per l’esonero dell’ex Shakthar si abbassa, addirittura a 3, con successori più probabili Giampaolo e Daniele De Rossi.

Roma-Parma, Fonseca: “Qui sconfitte pesanti, fatichiamo a recuperare”. Fuori Smalling e Santon

A un giorno dalla partita contro il Parma e dopo il ko di Napoli, Paulo Fonseca è tornato anche in conferenza stampa: “Qua le sconfitte sono molto pesanti e la squadra fa fatica a recuperare, però abbiamo dato dei segnali. Ma io devo far capire alla squadra che una sconfitta è solo una sconfitta. Dobbiamo analizzarla, ma non può influenzarci così tanto. Paragoni con altre stagioni non se ne possono fare, siamo all’inizio di un progetto. Conosco molti allenatori che ora vincono tanto, anche in Europa, e che all’inizio invece non hanno vinto niente. Ma non mi dà fastidio leggere nomi dei miei possibili sostituti”. Dubbi anche sulla formazione, con Smalling che oggi ha svolto gli esami strumentali: escluse lesioni, ma per domani è out. Fuori anche Davide Santon, ma per lui c’è lesione. “Cristante nella difesa a tre può essere una possibilità. In ogni caso non credo che cambieremo molto”, ha detto Fonseca. Il match di domani sera all’Olimpico contro il Parma sarà diretto da Michael Fabbri, che torna a dirigere i giallorossi dopo il match dell’andata: il bilancio generale è in equilibrio. Anche il tecnico dei ducali Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa: “Bisogna ricaricare le pile e fare di tutto per invertire questa rotta. Non ci dobbiamo abituare alla sconfitta. Anche la Roma viene da tre ko, vorranno invertire questo trend. Chi andrà in campo dovrà avere voglia e determinazione in più rispetto all’avversario”.

Pallotta chiede 600 milioni per la Roma: contatti in Uruguay. Mirabelli duro

Intanto James Pallotta continua a cercare acquirenti per la Roma: il patron americano sarebbe in contatto con una cordata di imprenditori dell’Uruguay. Per cedere il club giallorosso, la richiesta è di 600 milioni di euro, anche se per ora l’unica offerta vera resta quella di Friedkin. Dopo il campionato, la squadra di Fonseca andrà a giocarsi l’Europa League negli ottavi contro il Siviglia in programma in gara secca il 5 o 6 agosto. Questo venerdì 10 luglio, invece, a Nyon si terranno i sorteggi di quarti e semifinali. Capitolo calciomercato: il Lipsia starebbe preparando una nuova offerta per convincere la Roma a cedere Patrik Schick, magari in prestito con obbligo di riscatto. Torna a parlare Gerson, talento arrivato a Trigoria con grandi aspettative, poi totalmente disattese: “Ho giocato poco nel primo anno alla Roma ed ero sicuro di aver bisogno di cambiare e reinventarmi. Ho iniziato ad allenarmi a casa, prestando attenzione ai dettagli e a chiedere indicazioni anche oltre l’allenamento. È lì che ho iniziato a costruire il mio nuovo ruolo”. Infine le parole di Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan, accostato anche alla Roma: “Oggi lì è impossibile essere titolare del proprio ruolo. Non accetto un progetto tanto per andare o per fare il burattino di qualcuno”.