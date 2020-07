Fonseca, futuro in bilico: per le agenzie di scommesse si avvicina l’esonero

Nella crisi di risultati della Roma attuale si parla per il futuro anche di un ipotetico allontanamento di Paulo Fonseca. Soprattutto con le quote delle agenzie di scommesse. Secondo quanto riporta agipronews l’esonero dell’attuale allenatore romanista è quotato a 3,00, cifra in discesa rispetto a prima della sfida con il Napoli quando invece il suo addio alla Roma veniva pagato 5,50. I vari bookmakers si stanno scatenando anche per quanto riguarda il futuro della panchina giallorossa: in pole position figura l’ex allenatore del Milan Marco Giampaolo (4,00), seguito subito da un suggestivo ritorno, quello di Daniele De Rossi, quotato a 4,50,