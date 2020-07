Roma-Parma, alle 16.30 la conferenza di Fonseca

Paulo Fonseca, dopo le tre sconfitte consecutive in campionato, negli ultimi giorni è entrato al centro delle critiche: spetterà a lui dare la scossa alla sua Roma, per evitare che anche il Milan recuperi e raggiunga il quinto posto in classifica. Il tecnico portoghese, alla vigilia della sfida contro il Parma all’Olimpico (prevista domani sera alle 21.45) parlerà alle 16.30 nella consueta conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti. Tra i temi, probabilmente le condizioni di Chris Smalling (out domani per il problema all’adduttore della coscia destra rilevato contro il Napoli).