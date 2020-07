Roma, Fonseca sorride: nessuna lesione per Smalling

La Roma perde Santon per una lesione al polpaccio sinistro, ma Fonseca può comunque tirare un sospiro di sollievo. I controlli di questa mattina effettuati a Villa Stuart hanno infatti escluso lesioni per Chris Smalling, che era uscito nel match contro il Napoli per un problema all’adduttore destro. L’inglese resterà fuori nel match con il Parma, ma il suo rientro in campo non verrà atteso molto. Le condizioni del numero 6 verranno valutate giorno per giorno. La speranza è quella di averlo a disposizione già per la trasferta di Brescia, in programma sabato prossimo.